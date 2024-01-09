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Sungurlu'da Market Denetimleri Devam Ediyor

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, marketleri denetledi. Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıda alması ve tüketmesi adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde raf, kasa, hijyen ve genel temizlik kontrolü yaptı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların sağlığı için sık sık denetlemelerin devam edeceğini belirtti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, marketleri denetledi.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıda alması ve tüketmesi adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde raf, kasa, hijyen ve genel temizlik kontrolü yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımızın sağlığı için sık sık denetlemelerimiz devam edecektir. Sağlıklı, güvenilir alışveriş hepimizin hakkı. Bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren tüm esnafımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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