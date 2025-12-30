İzmir-Diyarbakır uçuşu 12 saatlik eziyete dönüştü

İzmir'den havalanarak Diyarbakır'a giden SunExpress Hava Yolları'na ait uçağın, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle iniş yapamadan geri dönmesi üzerine yolcular saatlerce hem uçak içerisinde hem terminalde mahsur kaldı. 12 saatlik bekleyişin ardından yolcular otele alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan dün sabah 09.10'da Diyarbakır'a hareket eden uçak, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Diyarbakır Havalimanı'nun uçuşlara kapatılması üzerine İzmir'e geri döndü. Sefer iptal edilmezken, uçuş önce saat 15.00'e ertelendi. Daha sonra da 16.40 olarak güncellendi. Yolcular uçağa alındı ancak yaklaşık bir saat boyunca uçak içinde bekletildikten sonra, eşyalarını alarak uçaktan inmeleri istendi. Belirsizlik ve havalimanında gergin bekleyiş sürerken, yetkililer tarafından yolculara net bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi. Yaklaşık 12 saati aşan bekleyiş nedeniyle yolcular, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çoluk çocuklarıyla zor anlar yaşadı. Yolcular, Diyarbakır'a iniş yapılamaması halinde yakındaki başka havalimanlarına yönlendirme yapılabilecekken uçağın tekrar İzmir'e dönmesine tepki gösterdi. Saatler süren bekleyişin ardından yolcular firma tarafından otele alındı. - İZMİR