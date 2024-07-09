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Gölde balık tutan adamdan ücret istediler! Talebi reddedilen işletmeciden aileye zorbalık

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Sakarya ve Bolu sınırında yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda ailesiyle balık tutmak isteyen bir kişinin yanına gelenler balık tutmak için para almak istedi. Bu durumu reddeden adam ise jandarmadan bilgi alarak balık tutmasında herhangi bir sorun olmadığı cevabını aldı. Ancak zorbalığa devam eden kişiler olta misinasını kesti ve göle taş atarak ailenin huzurunu kaçırdı.

Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda ailesiyle balık tutmak isteyen bir kişi, işletme sahibinin zorbalığı ile karşı karşıya kaldı. Yaşadıklarını kayıt altına alan adam, "Günümüzü rezil etmek için ellerinden geleni yaptılar" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

BALIK TUTAN ADAMDAN ÜCRET İSTEDİLER

Akyazı ilçesinde ikamet eden Adem Karahan iddiaya göre, ailesiyle birlikte hem vakit geçirmek hem de balık tutmak için Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na gitti. Karahan, burada balık tuttuğu esnada tabiat parkının işletmecisi olduğu öne sürülen kişi ve çalışanı balık tutmak için ücret talebinde bulunarak ailenin eğlencesine engel olmaya çalıştı.

Gölde balık tutan adamdan ücret istediler! Talebi reddedilen işletmeciden aileye zorbalık

OLTANIN MİSİNASINI KESİP GÖLE TAŞ ATTILAR

Kayıkla göle açılan işletme sahibi Karahan'ın oltasının misinalarını keserken çalışan şahıs ise göle taş atarak balık tutmasını engelledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğünü temsilen kişiler geldi. Karahan'ın balık tutmasında herhangi bir sorun olmadığını belirten yetkililer, uyarıları sonrasında bölgeden uzaklaştı. İşletme sahibi ve çalışanı yapılan uyarılara rağmen zorbalıklarına devam ederken Karahan ise o anları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

"HUZURUMUZU KAÇIRDILAR, ÇOCUKLARIM PERİŞAN OLDU"

Ailesiyle gittiği tabiat parkında işletme sahibinin zorbalığı ile karşılaştığını belirten Adem Karahan, " Sakarya'nın sınırında olan ve Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi bölgesinde de yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na ailemle birlikte balık avı için gittim. Bana oradaki işletme sahibi balık avının yasak olduğunu söyledi. Bende gerekli mercilere başvurarak durumu teyit etmeye çalıştım ve herhangi bir yasağın olmadığını öğrendim. Buna rağmen sabah saatlerinde işletme sahibi oltalarımı kesti, çalışanı ise çocuklarımın üzerinden göle taş attı. Günümüzü rezil etmek için ellerinden geleni yaptılar. Gece saatlerinde ise olay yerine jandarma ve Milli Parklar görevlileri geldi ve bana balık tutabileceğimi söylediler. Buna rağmen sabah oltalarımı kesip zarar verdiler. Huzurumuzu kaçırdılar, çocuklar perişan oldu ve korktular" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sülüklü Göl Jandarma Sakarya Bolu Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Ahmet Altintas:

Türkiye insanı malesef vahşi.

72
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can erdemir:

Şimdi sahiller işgal altında, doğal güzellikler işgal altında . Adamlar da bir suyu işgal etmek istemişler onda da sağlam kayaya çarpmışlar.

57
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zırzop:

herkes yamyam olmus, işletmesini gectın etrafındakı güzellıklerden de haraç kesme peşine düşmüş

52
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Dadaş Kara:

vallahi paraellemisler

31
0
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fables alive:

Afrikadaki yamyam kabileleri bile daha medenidir.

26
0
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sade vatandaş:

bir yerleri çok kalkmış indirecek biri lazım

23
0
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Ahmet AKGÜL:

Türkiye çok aşırı özgür. başka ülkede böyle durumlar pek duyulmaz

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Buğra Er:

İşletmeci orayı parası ile kiraladıysa eğer haklı

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Marko Apostolidis:

jandarma haksız o zaman. mahkeme kararı olmadan ne minise kesebilirsin ne cam parçalayabilirsin....

yanıt4
yanıt0
NediyonDegisik:

yorumsuz gozuktugu gibi.

6
0
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