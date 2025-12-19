Haberler

Kaymakam Ateş, Halk Eğitim kursiyerleriyle bir araya geldi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kursların bireylerin meslek edinmesine ve sosyal hayata katılımlarına katkıları vurgulandı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursu, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melik Çolak, kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Ateş, kurslara katılım sağlayan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette yaygın eğitim faaliyetlerinin bireylerin meslek edinmesine ve sosyal hayata daha etkin katılım sağlamasına önemli katkılar sunduğu vurgulanırken, okuryazarlık, mesleki eğitim, toplumsal farkındalık ve kültürel eğitim alanlarında açılan kursların, iş gücüne katılımı artırdığına dikkat çekildi. Sultanhisar ve Atça'da ikamet eden 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet veren Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmalarının önemine değinen Kaymakam Ateş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melik Çolak'a yürütülen çalışmalarda kolaylıklar dileyerek kurumun başarılarının devamı temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
