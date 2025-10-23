Haberler

Sultanhisar'da Emniyet Personeline Takdir Belgesi

Sultanhisar'da Emniyet Personeline Takdir Belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kamu düzeninin sağlanmasındaki katkılarından dolayı emniyet personeli Kaymakam Ali Ekber Ateş tarafından ödüllendirildi. Törende, polis memurları halkın huzuru için daha kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ve yürütülen başarılı operasyonlarda gösterdikleri üstün gayret nedeniyle emniyet personelleri Kaymakam Ali Ekber Ateş tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Sultanhisar'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışan personel için Kaymakamlık makamında tören düzenlendi. Kaymakam Ali Ekber Ateş, yürütülen operasyonlardaki kararlılıkları ve özverili çalışmaları dolayısıyla polis memurlarını tebrik ederek, başarı belgelerini takdim etti. Törende konuşan Kaymakam Ateş, ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanmasında emek veren tüm emniyet personeline teşekkür etti. Kaymakam Ateş, "Devletimizin güvenlik güçleri, milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışıyor. Sizlerin gayreti sayesinde ilçemizde güven ortamı her geçen gün daha da güçleniyor. Görevlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Başarı belgesi alan polis memurları da Kaymakam Ateş'e teşekkür ederek, vatandaşların huzuru için görevlerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.