Sultanhisar'da Emniyet Personeline Takdir Belgesi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ve yürütülen başarılı operasyonlarda gösterdikleri üstün gayret nedeniyle emniyet personelleri Kaymakam Ali Ekber Ateş tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Sultanhisar'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışan personel için Kaymakamlık makamında tören düzenlendi. Kaymakam Ali Ekber Ateş, yürütülen operasyonlardaki kararlılıkları ve özverili çalışmaları dolayısıyla polis memurlarını tebrik ederek, başarı belgelerini takdim etti. Törende konuşan Kaymakam Ateş, ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanmasında emek veren tüm emniyet personeline teşekkür etti. Kaymakam Ateş, "Devletimizin güvenlik güçleri, milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışıyor. Sizlerin gayreti sayesinde ilçemizde güven ortamı her geçen gün daha da güçleniyor. Görevlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Başarı belgesi alan polis memurları da Kaymakam Ateş'e teşekkür ederek, vatandaşların huzuru için görevlerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN