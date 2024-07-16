Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında hasar gören bina havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında hasar gören 6 katlı bina havadan görüntülendi. Duvarı yıkılan dairelerdeki eşyalar zarar gördü. Bina sahipleri maddi zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasın da hasar gören 6 katlı bina havadan görüntülendi. Duvarı yıkılan Ahmet Hasan İlbasan, "Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası. Eşyalarımız hasar gördü. Bebeğimizin beşiğinin üzerine büyük bir beton kütlesi düştü" dedi.

İstanbul ilçesi Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde dün kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir bina yıkımına başlamıştı. Bu sırada bitişikteki 6 katlı bina zarar görmüştü. Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğla parçaları ile dolarken, eşyalar zarar görmüştü. Bugün duvarı yıkılan dairenin içi ve binanın son hali havadan görüntülendi. Firma tekrar duvarların yapılması için çalışma başlatıldığı görüldü.

"Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası"

Duvarı yıkılan Ahmet Hasan İlbasan "12.00 sıralarında kahvaltımızı yaptıktan sonra kahvaltımızı topluyorduk. Daha sonrasında da bebeği beşikten aldık. Sonrasında bir gürültü evimizin içine girdi ve toz yığınıyla karşılaştık. Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası. Daha sonrasında evin arasına çıktığımızda toz yığını bütün evimizi kaplamıştı ve evden çıkmak durumunda kaldık. Evde 6 kişiydik ve kalabalık bir aileydik bir de 5 aylık bebeğimiz bulunuyordu. Zaten bebeğimizin beşiğinin üzerine büyük bir beton kütlesi düştü. 20 dakika daha orada yatsa bebeğimiz üstünde bir beton kütlesi olacaktı ve ağzımıza almak istemediğimiz sonuçlarla karşılaşacaktık. Şu anda odamızdaki duvarımız örülüyor. Eşyalarımız büyük hasar gördü. Yatağımız atılmak zorunda kaldı. Diğer eşyalarımızın da karşılanmasını talep ediyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızın maddi zararımızın da karşılanmasını firma tarafından talep ediyoruz" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Gülizar Beyaztaş "Ben sabah geldiğimde başlamışlardı daha. Kepçe operatörü oto yıkamaya girmişti ve arkadan yıkmaya başlamışlardı zaten binayı. Binanın yarısı gitmişti. Sonra bir anda kepçe yine vurdu bir yere. Bu sefer toz duman oldu. Fark etmediler galiba eve vurduklarını. Ev sahipleri çıktı bağırdı evi yıktınız dedi. Polisleri, zabıtaları da aramışlar galiba. Zaten olay biraz burada büyüdü" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultangazi İstanbul Yerel Yaşam Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın

Bakmadan Geçme

YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim? YKS hangi bölümler gelir? Han Yunus nerede? Han Yunus nereye bağlı? Han Yunus nasıl yönetiliyor? Rahmi Özkan'ın hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları! EA (eşit ağırlık) Bölümleri neler? Eşit Ağırlık puanıyla hangi bölümler seçilir? Eşit ağırlıkta en iyi bölüm hangisi? YKS CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEME | YKS cevap anahtarına nasıl bakılır? YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2024 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? Yurt dışı çıkış harcına zam geldi mi? KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title