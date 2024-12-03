Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

Sultangazi'de 250 Çocuğa Kış Yardımı

Sultangazi'de 250 Çocuğa Kış Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde hayırseverler, 250 çocuğu giydirip çok sayıda aileye soba ve yakacak odun dağıttı. Yardımseverler, ihtiyaç sahibi çocuklara ayrıca okul harçlığı ve çeşitli hediyeler de verdi.

Sultangazi'de bir grup yardımsever, ihtiyacı olan 250 çocuğu baştan aşağıya giydirip çok sayıda aileye ise soba ve yakacak odun dağıttı.

Çeşitli bölgelerde yardım çalışmalarına katılan bir grup, bu kez Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde buluşarak mahalle muhtarı Hakan Taşçı tarafından, önceden belirlenmiş olan ailelerle iletişime geçti. Aileleriyle birlikte buluşma noktasına gelen 250 çocuk, hayırsever arkadaşlar tarafından baştan aşağıya giydirildi. Mont, bot, atkı, bere ve çorap hediye edilen çocuklar büyük sevinç yaşadı. Bununla da yetinmeyen hayırseverler aynı zamanda her bir çocuğa okul harçlığı verdi. Hayırsever arkadaşlar, çok sayıda aileye ise soba ve tonlarca yakacak odun dağıttı.

6 yıldır mahallede benzer yardımlar yaptıklarını ifade eden Volkan Ünal, "Sinopluyum, 20 yıldan beri Almanya'da ikamet ediyorum. İstanbul'da dostlarımızla beraber 10-12 yıldan beri Ramazan aylarında koli yardımları dağıtıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara da yardım dağıtıyoruz. Bunları da tabii ki Almanya'daki eş, dost, hısım, akraba etrafımızda bize güvenen, bizi seven dostlarımızın yardımlarıyla toparlayıp buraya getiriyoruz. Burada bu yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri de Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımızla dostluğumuz vardı zaten. Çok şükür bugün de buraya geldik. Yine 250 çocuğumuzu kışlık, bot, mont, atkı, bere, şal. Zarfların içerisinde okul harçlığı. Daha sonra yiyecek, içecek küçük böyle hediyemiz olsun. Bu şekilde bir kampanya başlattık ve çok şükür çok da başarılı oldu. Ben burada sizin aracılığınızla öncelikle Almanya'da bu şekilde yardımları burada yapabilmeme imkan tanıyan eşe, dosta, hısım akrabaya herkese çok çok teşekkür ederim. Allah herkesin hayrını kabul eylesin. Bunun yanı sıra başta muhtarım Hakan Taşçı olmak üzere Kuyumcu Mehmet İskender Topuz ağabeyim. Yıllardan beri zaten beraberiz. Çok şükür Almanya'dan da bir ekiple geldik. En hızlı bir şekilde bu mahallenin acil odun yardımı ihtiyacı var. Burada Hakan ağabeyin başlattığı, muhtarımızın bir meşe odunu kampanyası vardı. Bu kampanyaya da bizler yine destek çıkacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.