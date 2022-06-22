Sultangazi Belediye Başkanı Dursun Yerel Yönetimler Akademisi'nin konuğu oldu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Bahçeşehir Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi'ne konuşmacı olarak konuk oldu. Başkan Dursun, Öğretim Üyesi Neslihan Aydın moderatörlüğündeki "Doğru Şehir Planlaması ve Ulaşım Sistemlerinin Verimli Kullanılması" başlıklı oturumda, Sultangazi'deki şehir planlaması ve ulaşım çalışmaları hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Bahçeşehir Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi'ne konuk olarak öğrencilerle buluştu. "Doğru Şehir Planlaması ve Ulaşım Sistemlerinin Verimli Kullanılması" oturumunda konuşan Başkan Dursun, konuyla ilgili görüşlerini aktardı ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sultangazi'yi doğru bir şehir planlamasıyla, her alanda ileriye taşımayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dursun, "Sultangazimizi tüm yönleriyle geliştirerek çocuklarımıza çok daha güzel bir şehir bırakmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, şehir planlamalarımızı ileriye dönük olarak ve uzun vadede büyük yararlar getirecek şekilde ele alıyoruz. Çünkü kısa vadeli planlar, sonunda şehri çıkmaza sürükler. Şehir planlamasına, kısa günün karı gibi bir anlayışla yaklaşırsanız, kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, şehrin özelliklerini dikkate alarak, gelecek on yılları hesaba katan bir planlama yapmalısınız" dedi.

Doğru bir planlamanın şehrin özelliklerini dikkate alması gerektiğini belirten Başkan Dursun, "Sultangazi; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nun kuzeyinde ve TEM - Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında, İstanbul Havalimanı'na 15 dakika mesafede, ana ulaşım ağlarıyla çevrili, Eyüpsultan, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Arnavutköy ilçelerine sınırı olan bir ilçe olarak oldukça merkezi bir konumda yer alıyor. 550 bin nüfusuyla İstanbul'un 7. büyük ilçesi olan Sultangazi'de, 30 yaşın altında yaklaşık 270 bin gencimiz yaşıyor. Bu verilerden hareketle, ilçemizin ulaşımdaki merkezi konumuyla ve sahip olduğu genç nüfusuyla öne çıktığını görüyoruz. Sultangazi, bu özelliklerinin yanı sıra, başta tekstil dalında olmak üzere, gelişen bir sanayiye de sahip bulunuyor. Tüm bu özellikleri dikkate alarak, ilçemizi ileriye taşıyacak en doğru planlamayı yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri ulaşım çalışmalarına değinen Başkan Dursun, "Planlamalarımız doğrultusunda, ulaşım standartlarını çok daha yükseğe taşımak amacıyla büyük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde, kilometrelerce yolu asfaltla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Sokaklarımızın, caddelerimizin altyapılarını da güçlendirerek, aşırı yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Ayrıca yollarımıza kazandırdığımız yeni, modern ve şık aydınlatma üniteleriyle şehrimiz çok daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Özetle, ulaşımı oldukça detaylı bir biçimde ele alıyoruz" dedi.

"Şehrimizi ileriye taşımak için, elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Başkan Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı: "Komşularımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına, ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm konusunda da ciddi çalışmalarımız var. Gerçekleştirmeyi planladığımız detaylı dönüşümle, bir yandan depreme dayanıklı, şık ve daha yaşanabilir konutlar inşa etmeyi, bir yandan da komşularımıza yeni sosyal donatı alanları, çocuklarımıza da yeni oyun alanları armağan etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında, sağlıklı olmayan bodrum kat yerleşimini, hayata geçireceğimiz düzenlemeyle ilçemiz genelinde sona erdiriyoruz. Kör çatı uygulamasıyla, binaların en üst katlarının dubleks olarak değerlendirilmesinin de önüne geçiyoruz. Binaların en üst katlarında karşılaştığımız dubleks uygulamasıyla; çatı kısmında yer alan yarım kat, aslında bir altındaki katla beraber tek bir konut olmasına rağmen, fiilen alt kattan ayrılıyor ve ayrı bir konutmuş gibi kiraya verilebiliyor. Hem bodrum kat yerleşimini hem de dubleks uygulamasını aynı anda sonlandırıyoruz. İlçemizdeki tüm uygun konumları yaşam alanlarına dönüştürerek komşularımıza sosyalleşebilecekleri, spor yapabilecekleri, çocuklarıyla birlikte güzel vakitler geçirebilecekleri yeni yeşil alanlar, spor alanları, parklar kazandırıyoruz. Sokak ve caddelere bakan bina cepheleri için mimari standartlar belirleyerek uyumsuz ve çirkin görüntülerin de önüne geçiyoruz. Böylece, sokak ve caddelerimizin görünümlerini rehabilite ederek şehrimizi güzelleştiriyoruz. Şehrimizi ileriye taşımak için, elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Başkan Dursun, konuşmasının ardından salondaki öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Programın sonunda, Başkan Dursun'a katılımlarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel