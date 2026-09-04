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Alman kadın, Gaziantep'te Müslüman oldu: Halime adını aldı

Alman kadın, Gaziantep'te Müslüman oldu: Halime adını aldı
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Almanya’da yaşayan Stefanıe Breer, eşi İsa Karahan’ın anlattığı İslam tarihi ve Sultan 2. Abdülhamid’e ilişkin bilgilerden etkilenerek Gaziantep’te Müslüman oldu, Halime ismini aldı.

Almanya'da yaşayan Stefanıe Breer, eşi İsa Karahan'ın anlattığı İslam tarihi ve Sultan 2. Abdülhamid'e ilişkin bilgilerden etkilenerek Gaziantep'te Müslüman oldu, Halime ismini aldı.

Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki İsa Karahan, yıllar önce hayatını Alman vatandaşı Stefanıe Breer ile birleştirdi. Eşiyle birlikte İslam dini ve tarihi üzerine sohbetler gerçekleştirdiklerini belirten Karahan, eşinin özellikle Sultan 2. Abdülhamid'in hayatı ve kişiliğinden etkilendiğini ifade etti. Tatil için geldiği Gaziantep'te İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasiminde İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün katılımıyla Kelime-i Şehadet getiren Stefanıe Breer, Müslüman olarak Halime ismini aldı.

Eşinin İslamiyet'i kendi isteğiyle seçtiğini belirten Karahan, "Ben tarihle çok ilgileniyorum. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Dinimizi tanıştırmaya çalışıyorum. Zorla bir şey olmadı. 15 seneden beri Sultan Abdülhamid'in kişiliği ve hayatıyla ilgileniyorum. Eşimle de ilgilerimi paylaşıyorum. O da bundan çok etkilendi. İslam'ın çok güzel bir din olduğunu gördü ve kendi kararıyla Müslüman oldu. Hristiyanlıktan 20 yıl önce çıkmıştı. Aslında uzun süredir herhangi bir dine mensup değildi" dedi.

Türkiye'ye geldiğinde kendisini her zaman farklı ve huzurlu hissettiğini belirten Halime, Müslüman ülkelerde de benzer bir duygu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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