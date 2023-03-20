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Sulama bedeli 25 kuruş olarak belirlendi

Yerel Haberler

Sulama bedeli 25 kuruş olarak belirlendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan sulama göletinin yapım işlerinin tamamlanıp işletmesinin İnhisar Belediyesine devredilmesi üzerine sulama bedeli 25 kuruş/metreküp + Katma Değer Vergisi (KDV) olarak belirlendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan sulama göletinin yapım işlerinin tamamlanıp işletmesinin İnhisar Belediyesine devredilmesi üzerine sulama bedeli 25 kuruş/metreküp + Katma Değer Vergisi (KDV) olarak belirlendi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde DSİ tarafından yapılan sulama göletinin bitip işletmesinin İnhisar Belediyesine devredilmesiyle birlikte sulama hattından yararlanacak Tarpaklı ve İnhisarlı vatandaşlar ile bir araya gelen İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği istişare sonucunda sulama bedelinin 25 kuruş/metreküp + KDV olacağını duyurdu.

Başkan Kepez toplantı esnasında yaptığı açıklamada konu ile ilgili, "Göletin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, DSİ genel müdürlüğü ve bölge müdürlüğü çalışanlarına hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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