Şuhut'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından Şuhut Yeni Cami önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda ve Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte KYK yurdu öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kan bağışı kampanyasına 63 gönüllü katılırken, Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramda da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR