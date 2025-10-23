Şuhut'ta 'İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa' Konferansı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Müftülüğü öncülüğünde "İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferans, Şuhut Müftü Vekili ve Sinanpaşa Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından verildi.

Konuşmasında Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası açısından taşıdığı kutsiyete dikkat çeken Müftü Hasankahyaoğlu, tarih boyunca Kudüs'ün Müslümanlar için birliğin, direnişin ve imanın sembolü olduğunu belirtti. Hasankahyaoğlu, Filistin halkının yaşadığı zorluklara da değinerek, Müslüman gençlerin Kudüs bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konferansın sonunda Kudüs ve Filistin'deki mazlumlar için dualar edilerek program sona erdi. Öğrenciler, anlamlı konferans için Müftü Hasankahyaoğlu'na teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR