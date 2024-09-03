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Suçluların oyununu İzmir Emniyeti bozdu

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İzmir'in Buca ilçesinde eve davet ettikleri vatandaşı silahla tehdit ederek, banka şifreleri ve kredi kartını ele geçirip 95 bin 500 TL'yi kendi hesaplarına geçiren 3 gaspçı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suçluların oyununu İzmir Emniyeti bozdu

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde eve davet ettikleri vatandaşı silahla tehdit ederek, banka şifreleri ve kredi kartını ele geçirip 95 bin 500 TL'yi kendi hesaplarına geçiren 3 gaspçı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buca ilçesinde yaşanan olay geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda tanıştıkları müşteki U.E.'yi evlerine davet eden şüpheliler, eve gelen mağduru silah ile tehdit ederek bankacılık şifreleri ve kredi kartı şifrelerini ele geçirdi. Bu yöntemle 95 bin 500 TL parasını kendi hesaplarına havale eden şüpheliler, ayrıca suç ortaklarından olan bir marketçiyi de eve çağırıp POS cihazından çekim yaparak U.E.'yi gasp etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, S.K.ve O.S.isimli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla kısa sürede yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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