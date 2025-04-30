SUBÜ ve SGB Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

SUBÜ ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) arasında +1 Eğitim Modeli, eğitim-öğretim, Ar-Ge, sosyal ve kültürel alanlardaki iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SGB Başkanı Müjdat Çetin tarafından imza altına alınırken; törende SUBÜ'nün ilgili akademisyenleri ve SGB üyesi basın mensupları da hazır bulundu. Protokolle SUBÜ öğrencileri, +1 Eğitim Modeli kapsamında işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarını SGB'ye bağlı işletmelerde yapabilecek. Ayrıca SUBÜ ve SGB arasında imzalanan protokol ile projeler hazırlanabilecek, birlikte Ar-Ge faaliyetleri yapılabilecek.

Bugüne kadar +1 Eğitim Modeli kapsamında yerel basın ile ciddi bir iş birliğine sahip olduklarını ve bunu protokol ile güvence altına aldıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Ayrıca iş birliğimizi eğitim-öğretimin dışında Ar-Ge ile sosyal ve kültürel alanlara da taşımış olduk. Artık SGB üyesi yerel medya kuruluşlarımız ve ilgili temsilciler öğrencilerimizin işletmede mesleki eğitim almalarına protokol çerçevesinde katkı sağlayacak. Hem şehrimiz hem de ülkemizdeki medyayla ilişkili departmanlar saha becerisine sahip nitelikli medya çalışanı ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecek. Protokolümüzün hayırlı olmasını ve güzel çıktılar üretmesini diliyorum" diye konuştu.

SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli'nin yerel basının güç kazanması için önemine değinen SGB Başkanı Müjdat Çetin, "Halihazırda model çerçevesinde öğrencileri medya kuruluşlarımızda saha tecrübesi ile donatıyorduk. İmzaladığımız protokol aslında bu birlikteliği resmi ve daha köklü hale getirmiş oldu. İş birliğimizi diğer alanlarda da canlandırma amacındayız. Üniversiteleri ile birlikte hareket eden şehirlerin dünyada ne kadar mamur olduklarını görüyoruz. İnşallah biz de SUBÜ ile şehrimizin her yönden güzel bir geleceğe kavuşmasına birlikte katkı sağlayacağız. Basının yanlışları ortaya koymak ve bunların düzelmesini sağlamak gibi bir gücü var. Üniversitelerimiz ise bu gücün altyapısını hazırlıyor. Protokolümüz hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA