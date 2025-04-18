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SUBÜ, KPSS ile 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

SUBÜ, KPSS ile 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2024 KPSS ile farklı kadrolarda toplam 15 sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. Başvurular 18 Nisan'da başlayacak.

SUBÜ, KPSS ile lisans ve ortaöğretim mezunu toplam 15 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, 6 lisans mezunu büro personeli, lisans mezunu psikolog, 2 lise ve dengi mezunu teknisyen, 4 lise ve dengi mezunu erkek destek personeli, 2 lise ve dengi mezunu kadın destek personeli olmak üzere toplam 15 personel alınacak. İlanlara başvurular 18 Nisan Cuma günü başlayacak ve 2 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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