Akademisyenler ve yetkililer öğrenciler için toplandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğrenci odaklı eğitim vizyonu kapsamında düzenlediği istişare toplantılarına Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Hendek Meslek Yüksekokulu ile devam etti. Gerçekleştirilen öğrenci buluşmalarında, üniversitedeki uygulamalar anlatılırken öğrencilerden gelen talep ve öneriler masaya yatırıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Hendek Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan koordinasyonunda gerçekleştirilen buluşmalara; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Selman Hızal, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk, Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı, Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman ve akademisyenler katıldı.

Oturumlar kapsamında öğrencilere; sosyal transkriptin sağladığı avantajlar, "SUBÜ Konuşmaları" çerçevesinde yürütülen Akademik Çalışmalar dersinin niteliği ve önemi, çift ana dal ile yan dal başvuru süreçleri ve öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programların soru-cevap bölümlerinde ise öğrencilerin merak ettiği konular birinci ağızdan yanıtlanırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik öğrenci talepleri ve önerileri not alınarak değerlendirmeye sunuldu. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı