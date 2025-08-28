SUBÜ Astronomi Topluluğu, Depremzede Gençlerle Gökyüzünü Keşfetti

SUBÜ Astronomi Topluluğu üyesi öğrenciler, Gençlik Kampı'nda 20 depremzede genç ile buluşarak galaksilerin hikayesini paylaştı ve gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Astronomi Topluluğu (ASTO), Hyundai Motor Türkiye'nin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençler için düzenlediği Gençlik Kampı 2025'te yer aldı. Topluluk üyeleri, yaptıkları 'Yıldızların Ömrü' adlı sunum ile yıldızların doğumundan süpernovalara, beyaz cücelerden nebulalara kadar uzanan galaksilerin hikayesini gençlerle paylaştı. Teorik bilgilere ek olarak teleskop ve dürbünle gökyüzü gözlemleri yapıldı, yıldızlar incelendi ve takımyıldızları üzerine sohbet edildi. 20 depremzede genç, uzman eğitimciler ve psikologlar eşliğinde hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelere katıldı hem de geleceklerine dair umutlarını güçlendirdi. Gençlik Kampı 2025, gençlerin farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine imkan sağladı. - SAKARYA