SUBÜ Aşçılık Programı Öğrencileri Uygulamalı Sınavda Yetkinliklerini Gösterdi

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 'Mutfakta Pişirme Teknikleri' ve 'Pasta ve Ekmek Yapım Teknikleri' dersleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalı sınavla hünerlerini sergilediler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, uygulamalı performans değerlendirme sınavlarında hünerlerini sergiledi. Öğrenciler; Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk'ün yürüttüğü 'Mutfakta Pişirme Teknikleri' dersi ile Pastacılık ve Ekmekçilik Program Başkanı Öğretim Görevlisi Evrim Karaca'nın yürüttüğü 'Pasta ve Ekmek Yapım Teknikleri' derslerinden sınava tabi tutuldu. Sapanca Turizm MYO'nun uygulama mutfağında gerçekleştirilen sınavlar ile öğrencilerin dönem boyunca edindikleri mesleki bilgi ve beceriler uygulamalı olarak değerlendirildi.

Sınavlara SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şengül ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz katılım sağladı. Öğrenciler, hazırladıkları özgün tabak sunumlarını dersleri veren öğretim elemanlarına sunarken, jüri üyeleri de değerlendirme sürecine aktif şekilde katıldı. Gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilere yapıcı geri bildirimler verilerek alanlarında daha donanımlı profesyoneller olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı. - SAKARYA