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SUBÜ 25 Sözleşmeli İdari Personel Alacak

SUBÜ 25 Sözleşmeli İdari Personel Alacak
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), büro personeli, mühendis ve koruma ile güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli idari personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Resmi Gazete'de ilanın yayımlanmasından itibaren 1 Eylül 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi yapılabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ); büro personeli, mühendis, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli idari personel alımı yapacağını duyurdu.

SUBÜ tarafından yayımlanan ilana göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan esasına göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İlan kapsamında lisans mezunu 6 büro personeli, ön lisans mezunu 6 büro personeli, lisans mezunu 1 mühendis ile 3'ü kadın ve 9'u erkek olmak üzere ön lisans mezunu 12 koruma ve güvenlik görevlisi kamu bünyesine katılacak. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 1 Eylül 2026 Salı günü mesai bitimine kadar https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuru şartları, süreç ve değerlendirme sonuçları da yine aynı portal üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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