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Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi

Reyting rekortmeni dizinin ünlü aşıkları Bozcaada'da aşk tazeledi
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Uzak Şehir dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, yeni sezon maratonu öncesi soluğu Bozcaada'da aldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, romantik tatillerinden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Dizinin yeni sezon çekimleri ise 20 Ağustos'ta başlayacak.

  • Uzak Şehir dizisinde Zerrin ve Kaya karakterlerini canlandıran Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, Bozcaada'da romantik bir tatil yaptı.
  • Çift, tatil anlarını ve köpekleriyle çektirdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • Dizinin 3. sezon çekimleri 20 Ağustos'ta başlayacak.

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Bozcaada tatilinden paylaştıkları karelerle mutluluklarını gözler önüne serdi. 

BOZCAADA'DA ROMANTİK TATİL 

Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren genç oyuncular, yeni sezon çekimleri başlamada önce, Bozcaada'nın yolunu tuttu. Birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu.

KÖPEKLERİ DE YANLARINDA

Paylaşımlar arasında özellikle çiftin sevimli köpekleriyle birlikte çektirdiği samimi poz büyük ilgi gördü. Doğayla baş başa kaldıkları anları ölümsüzleştiren ikilinin, ada manzarası eşliğinde gün batımında birbirlerine sarılarak verdikleri romantik kareler ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, ekran uyumlarıyla dikkat çeken oyuncu çiftin gerçek hayattaki mutluluklarına övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Dizinin 3. sezon çekimleri ise 20 Ağustos'ta başlayacak. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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