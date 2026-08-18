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Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
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Galatasaray, Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham gibi kulüplerin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon Euro olarak belirledi.

  • Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
  • Everton, Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 35+5 milyon Euro sözlü teklifte bulundu.
  • Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 49 resmi maçta 12 gol ve 16 asist kaydetti; sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Premier Lig kulüplerinin radarına giren milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini netleştirdi.

PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton ve Tottenham, 26 yaşındaki milli oyuncuyla yakından ilgileniyor. Everton'ın Galatasaray'a 35+5 milyon Euro seviyesinde sözlü bir teklifte bulunduğu, ancak sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı aktarıldı.

BEKLENTİ: 50 MİLYON EURO

Yaşanan bu transfer hareketliliğinin ardından Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için beklentisini yükseltti. Sarı-kırmızılılar, milli yıldız için kapıyı 50 milyon Euro bonservis bedeliyle açacak ve resmi masaya bu rakamla oturmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 49 resmi karşılaşmada 12 gol atıp 16 asist üreterek takımına büyük katkı sağladı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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