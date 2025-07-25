Stratejik Düşünce Enstitüsü, 'Keşmir Üzerine Pakistan-Hindistan Gerilimi' semineri düzenledi

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ankara'da, 'Keşmir Sömürü Günü' dolayısıyla 'Keşmir Üzerine Pakistan- Hindistan Gerilimi' başlıklı bir seminer düzenlendi.

'Keşmir Üzerine Pakistan- Hindistan Gerilimi' seminerinde konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Keşmir konusundaki ilkeli duruşları ve özellikle Birleşmiş Milletler platformlarında bu meseleye dikkat çektikleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Junaid, 5 Ağustos 2019'dan bu yana Keşmir'in "Hindistanlaştırılması" ve Keşmirlilerin kendi topraklarında güçsüzleştirilmiş bir topluma dönüştürülmesi yönünde yoğun bir kampanya yürütüldüğünü vurguladı. Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki mevcut planlarının ve demografiyi değiştirme çabalarının, İsrail'in Filistin'deki stratejilerinin bir tekrarı olduğunu belirtti.

Mayıs 2025'te Hindistan'ın Pakistan'a karşı gerçekleştirdiği sebepsiz askeri saldırılara da değinen Büyükelçi Junaid, bu tür saldırgan davranışların Güney Asya'daki temel çatışma sebebinin hala çözülmemiş Cammu ve Keşmir meselesi olduğunu söyledi. Junaid, uyuşmazlığın adil, kalıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için BM himayesinde yeniden yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan, Keşmir meselesinin kökenlerine değindi ve bu sorunun hala barışçıl bir çözüme kavuşmamış şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde bulunan en eski meselelerden biri olduğunu ifade etti.

SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Albay Mithat Işık ise uluslararası toplumun Hindistan işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat etmesi gerektiğini, adaletin küresel barış ve güvenlik açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

Gazeteci Mehmet Öztürk ise Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde, tarafsız ve özgür bir referandumla, Keşmirlilerin iradesi doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA