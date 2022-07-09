Srebrenitsa Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler, Katliamın 27. Yılında Kartal'da Anılacak

Kartal Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenler için katliamın 27. yılında bir anma programı düzenleyecek.

Kartal Belediyesi, 11 Temmuz 1995'te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa'yı işgal ederek 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 27'nci yılı dolayısıyla, Kartal'da bir anma programı düzenleyecek. Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı programa destek veren dernekler arasında, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği, Ümraniye Sancak Bosna Derneği, Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yer alıyor.

Anma programı kapsamında, 11 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Kartal Meydanı'nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili'nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı'na çelenk konulacak. Srebrenitsa Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, 27. yılında anılacak.

ANKA / Yerel