Soyer: 'Kendi Kendimizi Zehirlemediğimiz Bir Dünya İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz'

İçerisinde tonlarca asbest barından Brezilya donanmasına ait uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun kasıtlı olarak batırıldığına yönelik Brezilya medyasında çıkan haberlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili açıklama yaparak “Kendi kendimizi zehirlemediğimiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

İçerisinde tonlarca asbest barından Brezilya donanmasına ait uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun kasıtlı olarak batırıldığına yönelik Brezilya medyasında çıkan haberlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili açıklama yaparak "Kendi kendimizi zehirlemediğimiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden Nae Sao Paulo gemisinin fotoğrafını paylaşarak "Zehir yüklü Nae Sao Paulo gemisinin şehrimize gelişini engellemiştik. O asbestli gemi Atlantik Okyanusu'nda dün akşam batırıldı. İzmir adına gururlu, fakat gezegenimiz için üzgün ve kaygılıyız. Kendi kendimizi zehirlemediğimiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz" notunu düştü.

İçinde yüzlerce ton asbest bulunduğu iddia edilen Brezilya menşeili eski uçak gemisi Sao Paulo Bakanlığın onayı ile sökümü İzmir Aliağa'da gerçekleştirilmek üzere yola çıkmış kent kamuoyunun, çevre ve emek örgütleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylemleri ve baskıları sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı ile İzmir'e girişi engellenmişti.