Sosyal Bilimler Enstitüsü danışma kurulu toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal başkanlığında yapılan toplantıya, dış paydaş temsilcileri Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve Zonguldak Sınav Eğitim Kurumu Başkanı H. Vecdi Ilgın, Enstitü Anabilim Dalı Başkanları, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Gürbüz Arslan, Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi ve Enstitü Sekreteri Vedat Pehlivan katıldı.

Eğitimde kalitenin artırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen toplantıda, enstitünün geçmiş yıllara ait program ve öğrenci yapıları değerlendirilerek iyileştirme ve geliştirme yapılabilecek noktalar hakkında görüşler paylaşılıp sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek tehdit ve fırsatlar masaya yatırıldı.

Potansiyel iş birliklerine dikkat çekildi

Toplantıda konuşan Namal, Sosyal Bilimler Enstitüsünün çalışmaları ve hedeflerinin sağlanmasında dış paydaşların katkısının olduğunu vurgulayarak enstitüden, ortak çalışma alanlarının ve potansiyel iş birliklerinin olabileceğini belirtti.

Ardından Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Filyos Vadisi Projesi' başlıklı sunumunu yaptı. Şakgüneşi, ilgili alanda enstitü bünyesinde paydaşların da dahil olabileceği çalışma olanaklarına dikkat çekti. Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gürbüz Arslan ise yayın faaliyetlerine yeni başlayan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES) hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü için hazırlanan logo ve açılması planlanan programlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından son buldu. - ZONGULDAK