Sorgun'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bıraktı. Üçtepeler Tabiat Parkı ve çevresine bırakılan yemler, hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olacak.
Sorgun'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri doğadaki yaban hayvanları için yem bıraktı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Üçtepeler Tabiat Parkı ve çevresine yem bırakarak canlıların hayatta kalmasına yardımcı oldu. Ormanlık alanların korunmasına ve yasadışı avcılığa yönelik kontrol faaliyeti yapan Jandarma personeli, denetim ve faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel