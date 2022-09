Son Dakika | Zamlara Tepki Gösteren Aksaraylı Vatandaş: "Vallahi İyi Ki Gaz Bulduk Yani Bulmasaydık Ne Yapardık Bilmiyoruz"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da elektrik ve doğalgaza gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Daha kış gelmeden yakacakları kalorifer ve kullanacakları elektriğin hesabını yapan vatandaşlar ödedikleri faturaları açıklayıp, hükümetin Karadeniz'deki doğalgaz müjdesini eleştirdi. Ev ve iş yerlerinde yüksek maliyetlerle elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen vatandaşlar, "Vallahi iyi ki gaz bulduk yani bulmasaydık ne yapardık bilmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Aksaraylı İrfan Siyah, "Zaten hayat pahalı hemşehrim yani yetişemiyoruz. Her gün üstüne bir de zam geliyor. Evet, her gün zam geliyor. Ben zaten emekliyim yani emekli olarak şu an çalıştığım halde geçinemiyorum. Elektrik 225 lira geldi. Su 84 lira geldi. Doğal gaz da zaten sadece mutfakta kullandığımız için 145 lira geldi. Hayat pahalı başka da bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim?" dedi.

Yüksel Türk, "Vallahi Allah bu millete acısın. Yani gelir seviyesi olarak ortalamanın üzerindeyiz. Ama yine de zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Eve 600 lira gelmişti. En son doğalgaz faturamız geçen yıl en fazla ödediğimiz bin 300 liraydı. Her halde bu yılda 2 bin lirayı bulur diye düşünüyoruz. Vallahi iyi ki gaz bulduk yani bulmasaydık ne yapardık bilmiyorum! İyi ki tarım ülkesiyiz ne yapardık bilmiyoruz" dedi.

"BEN GEÇİNİYORUM KARDEŞİM. ALLAH BİN BEREKET VERSİN"

Emekli olmasına rağmen gelen faturaları uygun bulduğunu ve geçim sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Hazım Gökçe, "Vallahi benim elektriğimde zam var da doğal gazımda yok. Doğal gazım normal, şu an şu ortama göre normal 60 lira gaz geldi. 200 lira elektriğim geldi. Elektriğim fazla geldi. Buna karşı çıkıyorum. Ben ne düşüneceğim? Ben düşünsem de bir şey yok. Düşünmesem de devlet bilir. Ben ne bilirim? Devletin bunu azıcık indirmesi gerekir. Ben geçiniyorum kardeşim. Allah bin bereket versin. Evimde kira olmasına rağmen geçiniyorum. Lüks içinde yaşarsan geçinemezsin" dedi.

"KALIYOR 100 TL HAYDİ BAKALIM KARIN DURSUN YANINDA"

Gökçe'nin tepkisine cevap veren bir inşaat işçisi ise, "Ben inşaatçıyım. 5.kata iskeleye çıkıyoruz biz, aldığımız günlük yevmiye 200 TL, 200 TL'nin 50'sini dolmuşa veriyoruz. Geriye kalıyor 150 TL, 50'sini yine harcıyorsun. 100 TL haydi bakalım karın dursun yanında, çocukların dursun yanında hangisi duruyorsa, aylık 3 bin TL'ye geliyor. Kiraysa, mutfaksa boşanmalar çoğaldı. Neden çoğaldı? Bu yüzden çoğaldı. İnşaatlara gidin yalanımı çıkarabilirsiniz. Taş çatlasa 250 olur. Ben inşaatçıyım" ifadelerini kullandı.