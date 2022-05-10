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Son dakika yerel: Milletvekili Selim Yağcı'nın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Milletvekili Selim Yağcı'nın acı günü

Son dakika haberler... AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi vefat etti.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi vefat etti.

Yaşlılığa bağlı 20 gündür Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı (87) vefat etti. Anne Yağcı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Cumalı Köyünde kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Milletvekili, Selim Yağcı, Bilecik, Yerel, Haberler

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