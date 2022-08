Son dakika haberleri | Genç kızlar savaşçı gibi giyinip at üzerinde ok atmayı öğretiyor

Bir son dakika haberine göre Genç kızlar savaşçı gibi giyinip at üzerinde ok atmayı öğretiyor Bursalılar at üzerinde ok atmayı üniversiteli eğitmenlerden öğreniyor Bursa'da üniversite öğrencisi kızlar, genç yaşında eğitmen olup Bursalılara at üzerinde ok atmayı öğretiyor.