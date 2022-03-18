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Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

Gelen son dakika haberine göre 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Sökeli şehitler de unutulmadı.

SÖKE, AYDIN (İHA) - 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Sökeli şehitler de unutulmadı.

Söke kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Aileleri ve Gazilerinin de katıldığı şehitlik programında İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua yaptırılırken, ilçe vaizi Keramettin Temiz tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Duaların ardından Şehit kabirlerine katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı. - AYDIN

Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

Son dakika: Sökeli Şehitler Unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Güney, Çanakkale, Aziz, Söke, Yerel, Haberler

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