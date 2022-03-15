Son dakika! Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı başladı

Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı başladı

KONYA Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanmaya yasağı başladı.

Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde 15 Mart 2022 tarihinden itibaren su ürünleri avlanmaya yasağı başladı. Yasak 3 ay boyunca devam ederek 15 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanıyor. Yasak dönemde balıkçılık faaliyetleri dururken, gölden geçimini tatlı su balığı avcılığı yaparak sağlayanlar mesaisine ara veriyor.

Beyşehir'de bugünden itibaren avlanma yasağının başlaması nedeniyle balıkçılar kayıklarında bulunan ağlarını ve av malzemelerini toplayarak evlerine taşıdı. Göle kıyısı olan Beyşehir kent merkezinde avcılık yapan balıkçılar teknelerini Jandarma burnundaki limana parka çekerken, bazı avcılar ise teknelerini göl sularından çıkararak evlerinin önüne taşıdı. Su ürünleri av yasağının başlaması nedeniyle gölde denetimler de sıklaştırılacak, böylece kaçak avlanmanın önüne geçilecek.