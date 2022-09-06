Son dakika haberleri! Ataşehir Belediyesi'nde Yüzde 110'luk Zam Halaylarla Kutlandı
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Son dakika yerel haberine göre Ataşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden “Toplu İş Sözleşmesi” görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme ile yapılan yüzde 110 oranındaki zam, halaylarla kutlandı.
Ataşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme ile yapılan yüzde 110 oranındaki zam, halaylarla kutlandı.
Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile DİSK Genel - İş Sendikası arasında 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren sürdürülen görüşmeler, bugün Ataşehir Belediye Başkanlığı önünde atılan imzalarla sonuçlandı.
Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen imza törenine, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nevzat Karataş, Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı, Şube Yönetimi, temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, ATAPER yetkilileri ile belediye çalışanları katıldı.
Bir önceki Toplu İş Sözleşmesi'nde 40 saat çalışmayı hayata geçiren ilk belediye olan Ataşehir Belediyesi, hafta sonu çalışan işçilere 3 yevmiye ücret vermeye devam edecek. İstanbul'daki diğer belediyeler Cumartesi günlerini hala akdi tatil olarak sürdürüyor.