Son dakika haberleri! Ataşehir Belediyesi'nde Yüzde 110'luk Zam Halaylarla Kutlandı

Son dakika yerel haberine göre Ataşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden “Toplu İş Sözleşmesi” görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme ile yapılan yüzde 110 oranındaki zam, halaylarla kutlandı.

Ataşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 3 aydır devam eden "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme ile yapılan yüzde 110 oranındaki zam, halaylarla kutlandı.

Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile DİSK Genel - İş Sendikası arasında 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren sürdürülen görüşmeler, bugün Ataşehir Belediye Başkanlığı önünde atılan imzalarla sonuçlandı.

Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen imza törenine, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nevzat Karataş, Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı, Şube Yönetimi, temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, ATAPER yetkilileri ile belediye çalışanları katıldı.

Yaklaşık iki bin 207 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imzalanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye çalışanlarıyla omuz omuza halay çekerek yapılan zammı kutladı.

BAŞKAN İLGEZDİ'DEN İŞÇİLERE VE SENDİKACILARA TEŞEKKÜR

İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "İstanbul'da en yüksek zam oranını veren belediye olduk. Biz burada olduğumuz sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkacağız ve aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sözleşmede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yaptığımız bu zam, attığımız bu imzanın Ataşehirimize, belediyemize ve emekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni sözleşme ile birlikte, Ocak ayı itibariyle yüzde 20 birinci yıl zammı, Temmuz ayında yüzde 30'luk, Ocak 2024 tarihinde geçerli olmak üzere ise yüzde 20'lik zam ücretlere yansıtılacak. Daha önce 2018'den itibaren hesaplanan kıdem zammında yüzde 100'lük bir artışa gidildi ve kıdem zammının işçilerin ilk işe giriş tarihinden itibaren hesaplanması kararlaştırıldı.

Sosyal paket yardımında yüzde 138 artış yapıldı. Çocuk yardımında yüzde 160'lık bir artışa gidildi. Yemek yardımında yüzde 118 artış yapıldı. Yakacak yardımında ise yüzde 89 artışa gidildi. Engelliler haftasında, engelli işçilere ve bakmakla hükümlü olduğu kişiler engelli olan işçilere verilen yardım 800 TL'ye çıkarıldı.

Bir önceki Toplu İş Sözleşmesi'nde 40 saat çalışmayı hayata geçiren ilk belediye olan Ataşehir Belediyesi, hafta sonu çalışan işçilere 3 yevmiye ücret vermeye devam edecek. İstanbul'daki diğer belediyeler Cumartesi günlerini hala akdi tatil olarak sürdürüyor.