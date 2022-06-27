Son dakika haberi | Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki Gri Pasaport Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz; Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin bir proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye geri dönmemesi üzerine açılan soruşturmada üç kişinin tutuklanması ile ilgili "Görevi kötüye kullanma, göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' dediğimiz noktalarda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar muhataptır. Mehmet Çınar'ın mutlaka yargılanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kiraz, CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikte; Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlıklı proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye geri dönmemesi üzerine açılan soruşturmada üç kişinin tutuklanmasını değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Başkanı Bekir K, Bingöl'ün Servi Beldesi'nin eski belediye başkanı Ali A. ve Ersin K., 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

CHP İl Başkanı Kiraz, şunları söyledi:

"Bizim ortaya çıkardığımız, ama bütün Türkiye'nin, dünyanın gündemini meşgul eden bir gri pasaport skandalı vardı Yeşilyurt Belediyesi'nde. Yeni bir gelişme var. Yeşilyurt Belediyesi'nde yaşanan gri pasaport skandalı ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştuk.

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında yapılan bir protokol var. Bu protokolle, 'çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek' amacıyla Almanya'ya 45 kişi toplamda gönderilmiş, sadece 2 belediye başkan yardımcısı geri gelmiş ve 43 geri gelmemişti. Defalarca '43 kişi nerede?' diye sorduk. 43 kişinin ne karşılığında yurt dışına gittiğini sorguladık. 43 kişinin, herhangi bir suçu ya da terör bağlantısının olup olmadığını sorguladık. Sorduğumuz sorulara cevap alamadığımız için veya biz suçlandığımız için 7 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduk.

Skandalı ortaya çıkardıktan sonra şunu gördük: Gerçekten birçok belediyede, aynı uygulamaların yapıldığını gördük. Bu uygulamaların hepsinin hukuksuz olduğunu, suç olduğunu; para karşılığı yapıldığını tespit ettik. Soruşturmanın devamında bir belediye başkan yardımcısı, bir vali yardımcısı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürü ile nüfus il müdürü görevden alınmıştı.

Biz, Yeşilyurt Belediye Başkanı hakkında nasıl bir işlem yapılacağını, elbette sorgulamak istedik ve sorduk. Suç duyurumuzun üzerinden yaklaşık 15 ay gibi bir süre geçti. Ama henüz Yeşilyurt Belediye Başkanı ile ilgili bir işlemin yapılmadığını maalesef görüyoruz. Bu soruşturma, Danıştay'a başvurulduğu için yürütmeyi durdurma kararı alma çerçevesinde henüz o karar da alınmamış, 15 aydır sürüncemede bekletiliyor.

Soruşturma kapsamında Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ile Bingöl'ün Servi Beldesi eski Belediye Başkanı Ali A'nın da tutuklandığını görüyoruz. Suç duyurumuz sadece bunları kapsamıyor. En başta; 'görevi kötüye kullanma, göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' dediğimiz noktalarda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar muhataptır. Mehmet Çınar'ın mutlaka yargılanması gerekiyor.

"15 AYDIR DANIŞTAY'DAN KARAR ÇIKMAMASINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Mehmet Çınar'ın bu tutuklamaların ardından görevden el çektirilmesi gerekiyor. 15 aydır Danıştay'dan bir karar çıkmamasını da elbette ki anlayabilmiş değiliz. Diğer isimlerle ilgili tutuklama aşamasına gelinmişken, belediye başkanı hakkında hiçbir aşama kat edilememiş olması gerçekten anlayabildiğiniz bir durum değildir."

ANKA / Yerel