Son dakika haberi: Jandarmadan göçmen kaçakçılara operasyon: 3 tutuklama

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Jandarmadan göçmen kaçakçılara operasyon: 3 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan 29 göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalışan organizatörler Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi'nden yasa dışı yollardan 29 göçmenin yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığı ihbarını alan Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada olayda kullanıldığı belirlenen 2 otomobil ve bir ticari taksiyi tespit etti. Araçların tespit edilmesinin ardından söz konusu araçların kullandığı belirlenen H.K.ve İ.Y.adlı şüphelilerin fiziki takip sonucunda ev ve araçlarında yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerin denizden geçişlerini sağlayacağı tespit edilen diğer şüpheli L.G.ise Balat Mahallesi'ndeki evinden yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden L.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.