Son dakika haber | Zeki Müren, Ölümünün 26. Yılında Bodrum'da Anılacak Yerel Haberler Son dakika haberi... Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 26’ncı yılında, Bodrum’da anılacak. Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren , vefatının 26'ncı yılında, Bodrum 'da anılacak. 24 Eylül 1996'da hayata gözlerini yuman sanatçı Zeki Müren 'nin ölümünün 26. yılında, Bodrum 'da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulacak. Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek anma konseri ise Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Konserde 110 kişilik kadrosuyla C-Majör İş'ten Sesler Korosu sanatçıları yer alacak. Klasik Türk Müziği'nin usta isimleri Melihat Gürses ve Çetin Körükçü'nün sahne alacağı konserde, gecenin sunuculuğunu ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Papuççuoğlu üstlenecek. Gazeteci Nebil Özgentürk de Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet sunarak ve Zeki Müren'e ait bir şiir okuyacak. Şehit ve gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürü ile görevlileri, her iki vakfın bağışçıları, Zeki Müren'in sevenleri ile Muğla'nın önde gelen isimleri ve konuk sanatçılar yer alacak. Zeki Müren'i anma konserleri, 2019 senesinden bu yana Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Kaynak: ANKA / Yerel Zeki Müren Bodrum TSK Yerel Haberler Son Dakika

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