Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu - Haberler

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Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu. Arkın'ın kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

"KALBİ DURDU, CANLADIRMA ÇABALARINA RAĞMEN KAYBETTİK"

Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cüneyt Arkın Yerel Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tansel Adrian:

Allah rahmet eylesin, Cüneyt Arkın adam gibi adam bir sanatçıydı.

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