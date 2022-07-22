Son dakika haber | Fenerbahçe'nin Eski Futbolcularından Lütfü Savaş'a Ziyaret

Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası için kente gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Hatay Veteranlar ile Fenerbahçe Veteranlar maçı öncesi gerçekleşen buluşmada Fenerbahçeli eski futbolcular ve iş insanları Hatay'daki spor iklimine ve gündemine dair Lütfü Savaş ile sohbet etti.

"SÜPER LİG'E RENK VE TAT KATMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de mücadele ettikleri süre zarfından hakemler ve federasyon hakkında kötü söz söylemediklerini de paylaşan Savaş, "Biz hakemler ve federasyon hakkında kötü söz söylemedik. Biz Süper Lig'e renk ve tat katmak istiyoruz. Hem Hatayspor hem Hatay Büyükşehir Belediyespor yönetiminde şehrimizin tüm renklerinden yöneticiler yer alıyor. İki kulübümüz de ahenk içinde çalışıyor" dedi. Hatay'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emaneti olduğunu hatırlatan Savaş, "Atalarımız 20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdi. Atatürk, dehası, cesareti ve azmiyle bu şehri Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etti. Hepimizin yüreğinde ay-yıldız ve Atatürk yatıyor. Şehrimizi yönetirken yaptığımız açıklamalarda Tayfur Sökmen'lerin verdiği mücadeleye halel getirmeyiz" diye konuştu.

"HATAY'DA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

FBİAD Başkanı Güven Güleşçe iki gündür Hatay'da olduklarını söyleyerek "Hatay'a ilk kez geldim. Burada herkes birbirine ılımlı ve olumlu bakıyor. Hiç gergin bir ortam yok. İki gündür çok iyi ağırlandık. Hatay'da olmak bizim için çok anlamlı" dedi. Ziyarette yer alan eski futbolcular, futbolculuk yıllarındaki anıları anlatınca keyifli anlar yaşandı. Sohbetin ardından Başkan Savaş, konukları için hazırlanan plaketleri hediye etti. FBİAD yöneticileri de Savaş'ın hediyelerine karşılık olarak Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan'a üzerlerinde isimleri yazılı Fenerbahçe formalarını takdim etti. Fenerbahçeli eski futbolcular ve iş insanları ziyaretin ardından Türkiye'nin en kompakt spor tesislerinden biri olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ni gezdi.

ANKA / Yerel