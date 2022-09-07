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Son dakika haber | Çocuk Ödül Market ile 1 buçuk yılda 35 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Yerel Haberler

Son dakika haber | Çocuk Ödül Market ile 1 buçuk yılda 35 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Son dakika haberleri: İzmit Belediyesi çocukları geri dönüşüme teşvik etmek için hayata geçirdiği "Çocuk Ödül Market" projesinde 1 buçuk yıllık süreçte 35 ton atık topladı.

İzmit Belediyesi çocukları geri dönüşüme teşvik etmek için hayata geçirdiği "Çocuk Ödül Market" projesinde 1 buçuk yıllık süreçte 35 ton atık topladı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesi Hacıhızır, Şirintepe, Gündoğdu, Yenişehir ve Alikahya Fatih Mahallesi'nde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Geri dönüşebilen atıklarını marketlere getiren çocuklara kırtasiye ürünleri hediye ediliyor. Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market'te proje başlangıcından bu yana 1 buçuk yıllık süreçte 35 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çocukları geri dönüşüme teşvik eden ve daha çok atığın geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Çocuk Ödül Market'in sayısının daha da artması planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kocaeli Çocuk Yerel Haberler Son Dakika

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