Son dakika haber | Bursa'da fasıl eşliğinde yolculuk kameraya yansıdı Son dakika yerel haberi... Bursa'da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi. Bursa'da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi. O anlar kameraya yansıdı. Bursa-Mudanya hattı Bursa istikametine giden bir minibüse binen fasıl grubu, 40 dakikalık yolculuk süresince minibüste bulunan yolculara konser verdi. Vatandaşların ara sıra şarkılara eşlik ettiği duyulurken, renkli görüntüler kameralara yansıdı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Bursa Yerel Haberler Son Dakika

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