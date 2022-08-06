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Son dakika haber | Bursa'da fasıl eşliğinde yolculuk kameraya yansıdı

Son dakika haber | Bursa'da fasıl eşliğinde yolculuk kameraya yansıdı

Son dakika yerel haberi... Bursa'da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi.

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Bursa'da ilçeler arası yolculuk yapan bir minibüse binen fasıl grubu 40 dakikalık yolculuk boyunca, minibüste bulunan vatandaşlara konser verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa-Mudanya hattı Bursa istikametine giden bir minibüse binen fasıl grubu, 40 dakikalık yolculuk süresince minibüste bulunan yolculara konser verdi. Vatandaşların ara sıra şarkılara eşlik ettiği duyulurken, renkli görüntüler kameralara yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Yerel Haberler Son Dakika

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