Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Haberler

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Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son dakika haberleri: Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Sadullah Gencer Anadolu Lisesinin düzenlediği programla devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahlat Askerlik Şube Başkanı Nuri Başpınar tarafından yapıldı. Daha sonra program Çanakkale Ruhu ve 120 adlı video gösterisiyle devam etti.

Ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

Program 18 Mart dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi. Program sonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, beraberindekilerle Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Daha sonra Ahlat şehitliğine geçen protokol, burada şehitler için dua etti.

Beşir Derneği ise şehitlik programına katılanlara lokum ikramında bulundu.

Düzenlenen programa Ahlat Meslek Yüksekokul Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hisarcık, Ahlat, Yerel, Haberler

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