Somali Mogadişu Üniversitesi Rektörü ZBEÜ'yü ziyaret etti

Somali Mogadişu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Mohamed Mursal ve beraberindeki heyet, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Somali Mogadişu Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Mohamed Mursal ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ve Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, mevkidaşıyla iki üniversite arasında yapılabilecek ikili iş birliği ve projelere dair konuları ele aldı. Rektör Mursal ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür ederek iki üniversite arasında yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ziyaret, iş birliği toplantısıyla devam etti. - ZONGULDAK