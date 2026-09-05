Haberler

Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde Kızılören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arasındaki bölümü yeniden trafiğe açılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arasındaki bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde saat 15.33 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, ihbar üzerine sevk edilen hava ve kara ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ve Savaştepe kavşakları arasındaki kesimi yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
Oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu: Ölümü “şüpheli” olarak kayda geçti

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı: Ölümü "Şüpheli" bulundu

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı