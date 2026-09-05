Bolivya'da Kışla Patlaması: 2 Ölü, 81 Yaralı

Bolivya'da askeri kışlada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, bir topçu alayının konuşlandığı kışlada "piroteknik malzemenin" patlaması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, yerel basına yaptığı açıklamalarda olayda daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA