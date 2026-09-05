Haberler

Bolivya'da Kışla Patlaması: 2 Ölü, 81 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya'da askeri kışlada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Bolivya'da askeri kışlada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, bir topçu alayının konuşlandığı kışlada "piroteknik malzemenin" patlaması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, yerel basına yaptığı açıklamalarda olayda daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Görevi başında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı, ailesinin feryatları yürek dağladı

Yürek dağlayan fotoğraf: Şehit eşinin feryadı tüm Türkiye'yi ağlattı
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı