Sol Partili Alper Taş: 'Hüda Par'la Gönül Birlikteliğimiz Var' Diyenlere Artvin Meydanlarında İki Kadın Adayla Meydan Okuyoruz

UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti, Artvin'in Hopa ilçesinde seçim bürosu açtı. Açılışa katılan Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alper Taş, "'HÜDA PAR'la gönül birlikteliğimiz var' diyen bu anlayış, Taliban anlayışıdır. 21. yüzyılda bu zihniyete biz teslim olamayız. İşte onun için, Artvin'de bu kadın düşmanlarının karşısına iki kadın arkadaşımızla çıkıyoruz. İki kadın arkadaşımızla Artvin'in meydanlarından onlara meydan okuyoruz" dedi.

Sol Parti Artvin il örgütü, bugün Hopa'da seçim bürosu açarak seçim çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Sol Parti, milletvekili seçimlerinde ise Sosyalist Güç Birliği adı altında kendi milletvekili adaylarıyla seçime katılıyor.

"BİR OY KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA, BİR OY SOL PARTİYE"

Açılışa katılan Sol Parti MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Adayı Alper Taş, şunları söyledi:

"Sevgili Hopalılar; bizim talebimiz, 'Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy ise parlamento seçiminde Sol Parti'ye' diyoruz. Bizi tanıyorsunuz ve 'Neden Sol Parti' diyorsunuz haklı olarak. Kafanızda bir soru var, kafanızdaki soru şudur; 'Sol Parti'ye parlamento seçiminde oy verirsek oyumuzu boşa mı gider?' Oy vereceğiniz arkadaşlar, buradaki arkadaşlardır. Yıllardan beri her konuda halkın, sizlerin hakkını ve hukukunu savunmaktan vazgeçmeyen Metin Lokumcuların öğrencileridir, kardeşleridir, yoldaşlarıdır ve arkadaşlarıdır. Doğal olarak şunu bilmenizi isterim ki bu memleketin devrimcilerine verilecek olan oy, asla boşa giden oy olmaz. O bir fikre verilir, o bir inanca verilir, o bir düşünceye verilir, o bir kişiliğe verilir, o bir kimliğe verilir, o bir mücadeleye verilir. Çünkü bizlerin devrimciler olarak oylara bakışımız diğer partiler gibi değildir. Onlar, 'oy verin, koyuverin' derler. Biz, öyle diyenlerden değiliz. Bizim için oy kıymetlidir. Bizim için, sandığa atılan bir pusula değildir o oy, insandır. Seçimden sonra takip edilecek, bulunacak ve birlikte özgür bir ülkeyi kurmak için ortak mücadele edilecek bir insandır. Yani öznedir, yani kişiliktir arkadaşlar.

Geçen İbrahim Kalın, 'HÜDA PAR'la gönül birlikteliğimiz var' dedi. Kadınların toplumsal yaşamda olmasına karşı çıkan, kadının elini sıkmaktan korkan, kadınla oynamaktan ve bir meclisten kaçan ve kadınları eve hapsetmeyi savunan, tıpkı Talibancı zihniyete sahip olan insanlar bizim karşımızda. 21. yüzyılda bu zihniyete biz teslim olamayız. İşte onun için, Artvin'de bu kadın düşmanlarının karşısına iki kadın arkadaşımızla çıkıyoruz. İki kadın arkadaşımızla Artvin'in meydanlarından onlara meydan okuyoruz

"BİZLER, BU SOKAKLARDA HER ALANIMIZ İÇİN, HER CANLIMIZ İÇİN TEK TEK MÜCADELE VEREN İNSANLARIZ"

Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Ezgi Eriman ise şöyle konuştu:

"Artvin'de yaşadığım ilk günden beri yaşamın her alanında mücadele ediyorum. Kadın alanında, ekoloji alanında, gençlik alanında mücadelenin içerisindeyim, aynı sizler gibi. Arkadaşlar, bizleri tanırsınız. Bizler, bu sokaklarda her alanımız için, her canlımız için tek tek mücadele veren insanlarız. Devrimci geçmişimizin omuzlarımızda yüklerimizi taşıyoruz ve bunun sorumluluğunu biliyoruz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, bu sorumluluğu bana verdikleri için ve söz veriyorum, sonuna kadar sorumluluğumu yerine getireceğim. Tek başıma olmadığımı biliyorum. Biz, hep birlikte yapacağız, Sol Parti olarak yapacağız.

Cerattepe'de de biz vardık. HES'ler için Şavşat'ta da Ardanuç'ta da biz vardık. Hopa'da 'Çayda kotaya son' demek için de biz vardık. Her sokakta, her mahallede eşit ve özgür bir dünya için kadınlar olarak biz var vardık. Hopa'da, Pazar'da, Artvin'de çocuklar için her hafta düzenli etkinlikler yaparken de biz vardık ve 14 Mayıs, bizler için bu sürecin bittiği bir seçim olmayacak. 14 Mayıs bittiğinde her şey bembeyaz da olmayacak. Tek bir canlının yaşam alanının sıkıntıda olmadığını bilene kadar biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sol'da kadınlar var, Sol'da gençler var, Sol'da emekçiler var arkadaşlar."

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN KARANLIK İTTİFAKI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Özlem Akyürek de şunları söyledi:

"Cerattepe'nin kurtuluş mücadelesinin adımlarını atarken biz beraberdik. İktidar '50 bin askeri yığarım, yine de kazanırım' dediği günlerde biz mücadelenin birer mihenk taşıydık. O günden bugüne iktidar, bizi ezmek için, sürdürmek için elinden geleni yaptı. Ancak biz biliyoruz ki mücadeleci ruhumuzla emperyalist, kapitalist güçlerin ülkemizde kurduğu hegemonyalarıyla birlikte mücadele edebiliriz. Sol Parti olarak, kadınların mücadelesinde haklarını geri almasında birer adım atmak için, mücadeleyi büyütmek için biz varız, buradayız. Diyoruz ki devrimciler var, korkmayın, Her sokaktan geçiyoruz, bütün meydanları doldurarak diyoruz ki bizim mücadelemiz var, biz buradayız. Devrimciler var, kadınlar var, emekçiler var.

Kadınlar için oldukça önemli olan bu seçimdeki ittifaklarda, Türkiye tarihin en karanlık ittifakı ile karşı karşıyayız. Bu karanlık ittifak, özellikle kadınlara düşman olan bir siyaset örmeye başladı. Zaten bu iktidar kadınlara yeterince düşmanken, üstüne seçimi kazanmak adına kadınlara doğrudan saldıran şer güçleriyle ortak olmaya başladı. Ancak biz biliyoruz ki dünden bugüne nasıl kadın mücadelesinde hep birlikteysek, kadın haklarını nasıl birlikte savunduysak bugün de bu şer güçlerine karşı birlikte olacağız. HÜDA PAR'ın Hizbullahçı geçmişine, kadınları öldüren geçmişine karşı devrimciler var. ve diyoruz ki Artvin'de iki kadın aday olarak, bu şer ortaklarına karşı sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu seçim, bir değişim başlatacak."