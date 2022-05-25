Söke'nin Sürücü Kurslarından Belediye Başkanı Tuncel'e Teşekkür - Haberler

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Şube Müdürü Ali Cirit ve Sürücü Kurslarının yetkilileri, ilçeye sürücü adaylarının güvenli eğitim alabilecekleri yeni bir alan kazandıran Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Söke'de hizmet veren sürücü kursları, Başkan Tuncel'den yeni bir eğitim alanı düzenlemesi talep etmiş; Levent Tuncel de bu talebi geri çevirmemişti. Başkan Tuncel'in talimatıyla harekete geçen Söke Belediyesi ekipleri, sürücü adaylarının eğitimi için yeni alan çalışması yapmış, yıllardır sorun olan ve tehlike yaratan konuyu çözüme kavuşturmuştu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bulunan geniş alanda 10 bin m2'lik parke taşı döşemesi ile birlikte sürücü adaylarının güvenli eğitim alabilecekleri yeni eğitim alanı Söke'ye kazandırılmış oldu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Şube Müdürü Ali Cirit ve Sürücü Kurslarının yetkilileri Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli'yi ziyaret ederek, memnuniyetlerini bir kez daha dile getirdiler. Başkan Tuncel ve Başkan Yardımcısı Yerli'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına birer teşekkür plaketi takdim edildi.