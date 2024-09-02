Söke Kent Konseyi, Çocuklar İçin Barış Temalı Etkinlik Düzenledi

Söke Kent Konseyi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Fevzipaşa Mahallesi meydanında gerçekleşen etkinlikte, çocuklar barış temalı resimler yaparak eğlendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocukların barışa dair duygu ve düşüncelerini renklerle ifade etme fırsatı bulmaları, büyük beğeni topladı. Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün; bu tür etkinliklerle çocukların barış ve dostluk kavramlarını daha iyi anlamalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Diğer taraftan Dilber Özgün Söke Kent Konseyi'nin yeni yönetimi olarak halkın kent konseyini daha iyi anlaması ve tanıması için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Kent yönetiminin içinde yer alan, projeler üreten bir yapı kurmak istiyoruz. Etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi. - AYDIN