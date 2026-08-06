Söke'de Bebek Dostu Sağlık Çalışanları Sempozyumu Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen 4. Bebek Dostu Sağlık Çalışanları Sempozyumu takip edilirken, programda anne sütünün önemi, emzirmenin desteklenmesi ve bebek dostu hastane uygulamaları ele alındı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Hastane Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ile hastanede görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen sempozyum kapsamında katılımcılara anne sütünün önemi, emzirmenin desteklenmesi, Bebek Dostu Hastane uygulamaları ve bu alandaki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verildi. Sempozyumun, anne ve bebek sağlığının korunması ile geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılması ve sağlık çalışanlarının güncel uygulamalar konusunda bilgi düzeylerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi. Hastane yönetimi, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sempozyuma katılım sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, anne ve bebek sağlığını önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı