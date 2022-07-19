Söke Belediyesi'nin serasında kapasite artırılıyor. Yeni yapılan 450 metrekarelik sera alanı ile toplam kapalı sera alanı 820 metrekareye çıkartıldı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sera alanına 450 metrekarelik yeni sera yapıldı. Mevcut 370 metrekarelik serada ise bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

Bugüne kadar mevsimine uygun türlerde yıllık 400 bin adet çiçek üretimi yapan Belediye, sera alanının büyümesiyle daha fazla çiçek üretimi yapabilecek. Bitki çeşitliliğini de artırabilecek Söke Belediyesi, daha önce dışarıdan alınan kalıcı bitkilerin üretimini de kendi yapmayı hedefliyor. Bir sonraki hedef ise yapılan çiçek üretimiyle tasarruf sağlayan Söke Belediyesi'ne ek kaynak yaratabilmek.

Mevcut seranın koşullarının iyileştirildiğini ve daha kullanışlı hale getirildiğini belirten Söke Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürü Onur Gümüşer, şunları söyledi:

"450 metrekarelik yeni bir sera alanı kazandırdık. Burada üretim kapasitemizi geliştirip, belediyemize gelir getirebilecek bir yatırım projesi yapmak istiyoruz. Söke'de 126 parkımız var. Artık sadece mevsimlik değil, kalıcı bitkiler de üretmek istiyoruz. Park ve bahçelerimizdeki eksik ve sıkıntıları kendi içimizde, dışarıdan maliyetli şekilde bitki almak yerine kendimiz üretmek istiyoruz. Üretim kapasitesini artırarak, Sökemizi daha renkli hale getirmek istiyoruz. Yeni sera alanımız belediyemize ve Sökemize hayırlı olsun."

ANKA / Yerel