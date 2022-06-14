Söke Belediyesi'nden Çocuk Trafik Eğitim Parkı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke Belediyesi'nden Çocuk Trafik Eğitim Parkı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Söke Belediyesi'nden Çocuk Trafik Eğitim Parkı

Söke Belediyesi, çocuklara trafik bilgilerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, kuralların doğru şekilde sahada aktarılması amacıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ açıyor.

Söke Belediyesi, çocuklara trafik bilgilerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, kuralların doğru şekilde sahada aktarılması amacıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' açıyor.

Söke Bölge Trafik Denetleme istasyonu önünde bulunan alan, Söke Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenlendi. Trafik eğitimlerinin verileceği yolların düzenlenmesi tamamlanırken, peyzaj düzenlemesi yapılan alan renkli hale getirilecek.

Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içindeki yollarda tüm trafik işaretleri bulunuyor.

Şehir trafiğinin minyatür halini içeren eğitim alanında çocuklara yönelik çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştirilebilecek.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı alanında son rötuşlar yapılırken, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli alanda inceleme yaptı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yakın zamanda hazır hale geleceği belirtiliyor.

ANKA / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Söke Belediyesi Hisarcık Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title