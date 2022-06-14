Söke Belediyesi'nden Çocuk Trafik Eğitim Parkı Söke Belediyesi, çocuklara trafik bilgilerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, kuralların doğru şekilde sahada aktarılması amacıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ açıyor. Söke Belediyesi, çocuklara trafik bilgilerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, kuralların doğru şekilde sahada aktarılması amacıyla Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' açıyor. Söke Bölge Trafik Denetleme istasyonu önünde bulunan alan, Söke Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenlendi. Trafik eğitimlerinin verileceği yolların düzenlenmesi tamamlanırken, peyzaj düzenlemesi yapılan alan renkli hale getirilecek. Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içindeki yollarda tüm trafik işaretleri bulunuyor. Şehir trafiğinin minyatür halini içeren eğitim alanında çocuklara yönelik çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Çocuk Trafik Eğitim Parkı alanında son rötuşlar yapılırken, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli alanda inceleme yaptı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yakın zamanda hazır hale geleceği belirtiliyor. ANKA / Yerel Emniyet Müdürlüğü Söke Belediyesi Hisarcık Çocuk Yerel Haberler

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