Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Karaca, ilgili kurumlara teslim edilerek bakımı yapılacak.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi altına alındı.

Karapürçek ilçesi Uludere Mahallesi mevkiinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karacıyı gören vatandaş köpekleri bölgeden uzaklaştırarak karacayı kurtardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine karaca, yetkililer tarafından teslim alınarak bakımı yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAKARYA